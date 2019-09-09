«Камаз» подписал первое соглашение по продаже тягачей нового поколения К5

Представитель производителя дизельных автомобилей в понедельник, 9 сентября, сообщил, что «Камаз» и российская транспортная компания GLT заключили соглашение не только о развитии парка тягачей нового поколения К5, но и о приобретении техники в 2020–2021 годах.

По его словам, глава «Камаза» Сергей Когогин и президент GLT Василий Горбунов подписали двухстороннее соглашение в рамках международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans 2019​​​. Документ отражает намерение GLT купить магистральную технику поколения К5 в количестве до двух тысяч единиц в течение 2020–2021 годов.

Сергей Когогин отметил, что «Камаз» и GLT связывает многолетнее успешное сотрудничество, поэтому стратегический партнер стал одним из первых заказчиков на тягачи нового поколения К5, а это открывает новые перспективы для совместной эффективной работы.