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11:18   9 Сентября 2019
Россия

Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев

Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с Россией освобождения осужденных и задержанных лиц. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Андрея Ермака. 

Ранее Москва и Киев освободили по 35 задержанных. Россия освободила Олега Сенцова, который был осужден за подготовку теракта, и нарушивших границу РФ 24 украинских военных. 7 сентября в Москву также прилетел освобожденный из-под стражи журналист Кирилл Вышинский. Позже Зеленский затронул тему второго этапа обмена задержанными. 

Отвечая на вопрос журналиста «Украинской правды» по поводу того, можно ли ожидать еще одного освобождения до Нового года, Ермак рассказал о поручении президента. 

«Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой», — сказал он. 

Он также рассказал, что между главами государств состоялся еще один разговор, в котором зафиксировано, что будут следовать следующие освобождения. Ермак подчеркнул, что у них немного времени, поэтому работа ведется каждый день. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #общество #весь мир #зеленский

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