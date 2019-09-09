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Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам
Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву
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11:07   9 Сентября 2019
Россия

Google уверяет, что поддерживает ответственную политическую рекламу

Google уверяет, что поддерживает ответственную политическую рекламу

Пресс-служба Google в ответ на обвинения российской стороны во вмешательстве в выборы сообщила по поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей законодательству РФ.

Помимо этого, администрация социальной сети Facebook не стала выплачивать штраф в размере трех тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору данные о локализации данных граждан России.

Крупные западные интернет-ресурсы Google, Facebook, YouTube и Instagram публиковали политическую рекламу в «день тишины»  — накануне единого для выборов в России, 7 сентября. Публикация политической рекламы в это время запрещена законом. В Роскомнадзоре подчеркивают, что такие шаги со стороны американских компаний можно расценить как вмешательство в суверенные дела РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #google #день тишины #политическая реклама

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