Google уверяет, что поддерживает ответственную политическую рекламу

Пресс-служба Google в ответ на обвинения российской стороны во вмешательстве в выборы сообщила по поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей законодательству РФ.

Помимо этого, администрация социальной сети Facebook не стала выплачивать штраф в размере трех тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору данные о локализации данных граждан России.

Крупные западные интернет-ресурсы Google, Facebook, YouTube и Instagram публиковали политическую рекламу в «день тишины» — накануне единого для выборов в России, 7 сентября. Публикация политической рекламы в это время запрещена законом. В Роскомнадзоре подчеркивают, что такие шаги со стороны американских компаний можно расценить как вмешательство в суверенные дела РФ.