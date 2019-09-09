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11:07   9 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу с Россией по обмену задержанных и заключенных, а также по обмену в Донбассе в рамках переговоров контактной группы в Минске. Об этом заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

По его словам, обмен 7 сентября был первым шагом в этом деле. После этого главы двух стран говорили по телефону и подтвердили намерение работать в этом направлении.

«Работа идет и в Минске, и на уровне государств», — отметил Ермак.

Помощник Зеленского отметил, что переговоры по поводу дальнейших обменов будут вестись оперативно. При этом он не смог назвать чисто тех украинцев, которых хочет вернуть Киев — «это несколько сотен человек».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #полиция #обмен

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