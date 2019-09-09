ЦИК обработал все протоколы на выборах Тульской областной думы, победила «Единая Россия». У партии 50,27 процента голосов, сообщает Центризбирком.

Также в ЦИК сообщили, что у КПРФ 14,49 процента голосов, у «Справедливой России» — 7,09%, «Коммунисты России» набрали 5,67 процента, у «Партии пенсионеров» — 5,93 процента. 2,3 процента у «Яблока». Обработано сто процентов протоколов. Выборы прошли в единый день голосования - 8 сентября.