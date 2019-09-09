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Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву
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10:53   9 Сентября 2019
Россия

ЦИК обработал все протоколы на выборах Тульской областной думы, победила «Единая Россия»

ЦИК обработал все протоколы на выборах Тульской областной думы, победила «Единая Россия»

ЦИК обработал все протоколы на выборах Тульской областной думы, победила «Единая Россия». У партии 50,27 процента голосов, сообщает Центризбирком. 

Также в ЦИК сообщили, что у КПРФ 14,49 процента голосов, у «Справедливой России» — 7,09%, «Коммунисты России» набрали 5,67 процента, у «Партии пенсионеров» — 5,93 процента. 2,3 процента у «Яблока». Обработано сто процентов протоколов. Выборы прошли в единый день голосования - 8 сентября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #тула

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