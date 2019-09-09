Вышинский поблагодарил за поддержку Путина и Лаврова

Освобожденный из-под стражи по решению украинского суда Кирилл Вышинский поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кирилл Вышинский вернулся в Москву. Коллеги встретили журналиста с караваем и подарили памятную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции поблагодарил министерство иностранных дел РФ, политическое руководство страны, а также лично Владимира Владимировича Путина.

«Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», — сказал он.

Вышинский также отдельно поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за слова поддержки в день рождения.

Москва и Киев освободили 7 сентября по 35 задержанных граждан. Российская сторона освободила Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко и нарушивших границу 24 украинских военных моряков. В этот же день в Москву прилетел освобожденный Вышинский.