Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

 Навальный использовал популярность КПРФ в Москве для продвижения «Умного голосования»

Навальный использовал популярность КПРФ в Москве для продвижения «Умного голосования»
Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву
Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

 Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу
Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

 Навальный использовал популярность КПРФ в Москве для продвижения «Умного голосования»

Навальный использовал популярность КПРФ в Москве для продвижения «Умного голосования»
Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву
Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

 Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу
11:04   9 Сентября 2019
Россия

Вышинский поблагодарил за поддержку Путина и Лаврова

Вышинский поблагодарил за поддержку Путина и Лаврова

Освобожденный из-под стражи по решению украинского суда Кирилл Вышинский поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кирилл Вышинский вернулся в Москву. Коллеги встретили журналиста с караваем и подарили памятную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции поблагодарил министерство иностранных дел РФ, политическое руководство страны, а также лично Владимира Владимировича Путина. 

«Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», — сказал он. 

Вышинский также отдельно поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за слова поддержки в день рождения. 

Москва и Киев освободили 7 сентября по 35 задержанных граждан. Российская сторона освободила Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко и нарушивших границу 24 украинских военных моряков. В этот же день в Москву прилетел освобожденный Вышинский. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #лавров #политика #общество #вышинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...