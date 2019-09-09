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Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву
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10:38   9 Сентября 2019
Россия

На выборах в парламент Тувы с 80,83% голосов лидирует «Единая Россия»

На выборах в парламент Тувы с 80,83% голосов лидирует «Единая Россия»

На выборах в парламент Тувы с 80,83% голосов лидирует «Единая Россия», подсчитано 87,1 процента протоколов, передает Центризбирком.

У ЛДПР 7,2 процента, у «Справедливой России» 4,52 процента, КПРФ набирает 3,62 процента. У «Коммунистов России» 2,3 процента голосов избирателей.

Всего в парламенте Тувы, который в республике называется Верховный Хурал, 32 депутата, половина из них избираются по партийным спискам, вторая половина по одномандатным округам. 

8 сентября в России прошел единый день голосования, в нем участвовали 85 регионах страны. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #тыва #тува

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