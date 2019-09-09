Горбунов заявил, что итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Горбунов отметил, что явка в 2019 году выше, чем в прошлом.

«Явку вы видите — 21,77%. Явка на полпроцента выше, чем на прошлых выборах», — сказал он.

По результатам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва явка избирателей составила 21,04%.

В воскресенье в столице проходили выборы в московский парламент. Кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Отмечается, что 8 сентября по всей Москве работали 3602 участка. Участки были открыты также в больницах и СИЗО. Кроме этого, еще три участка участвовали в эксперименте по электронному голосованию.