Глава штаба Алексея Навального по выборам муниципальных депутатов в Петербурге Александр Шуршев рассказал своим подписчикам в Twitter, что его облили зеленкой. Пользователи в историю «навальниста» не поверили, пишет iReactor.

Ранее Шуршев опубликовал пост, в котором рассказал, что неизвестный напал на него и облил зеленкой. По его словам, инцидент произошел недалеко от территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 1 в Адмиралтейском районе, когда он вышел за кофе.

Примечательно, что Шуршев после случившегося в полицию не обратился, а просто вернулся в ТИК.

У ТИКа, куда свозят протоколы и бюллетени, какой-то гопник вылил на меня зелёнку. Можно сказать, позеленел от злости, глядя на происходящий в Петербурге беспредел pic.twitter.com/LagKs3SvBP — Александр Шуршев (@Shurshev) September 9, 2019

Это не первый случай, когда сторонники одиозного блогера жалуются, что на них якобы нападают. На деле же «навальнисты» просто пытаются всячески привлечь к себе внимание, пишет издание. Особенно это актуально на фоне прошедших выборов в Петербурге. Например, экс-кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь устраивала ранее подобную провокацию. По ее словам, неизвестные нападали на нее и обливали фекалиями.

Говоря о Шуршеве, глава питерского штаба Навального не первый раз оказывается участником скандала. Недавно в сети появилось видео на котором, по словам авторов, запечатлен гомосексуальный половой акт человека, похожего на Шуршева, и партнера, напоминающего Михаила Обозова, – полного тезку фотографа, защищающего педофилов движения «Весна».