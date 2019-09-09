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10:49   9 Сентября 2019
Россия

Россияне не поверили «навальнисту» Шуршеву, которого якобы облили зеленкой

Россияне не поверили «навальнисту» Шуршеву, которого якобы облили зеленкой

Глава штаба Алексея Навального по выборам муниципальных депутатов в Петербурге Александр Шуршев рассказал своим подписчикам в Twitter, что его облили зеленкой. Пользователи в историю «навальниста» не поверили, пишет iReactor.

Ранее Шуршев опубликовал пост, в котором рассказал, что неизвестный напал на него и облил зеленкой. По его словам, инцидент произошел недалеко от территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 1 в Адмиралтейском районе, когда он вышел за кофе.

Примечательно, что Шуршев после случившегося в полицию не обратился, а просто вернулся в ТИК.

Это не первый случай, когда сторонники одиозного блогера жалуются, что на них якобы нападают. На деле же «навальнисты» просто пытаются всячески привлечь к себе внимание, пишет издание. Особенно это актуально на фоне прошедших выборов в Петербурге. Например, экс-кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь устраивала ранее подобную провокацию. По ее словам, неизвестные нападали на нее и обливали фекалиями.

Говоря о Шуршеве, глава питерского штаба Навального не первый раз оказывается участником скандала. Недавно в сети появилось видео на котором, по словам авторов, запечатлен гомосексуальный половой акт человека, похожего на Шуршева, и партнера, напоминающего Михаила Обозова, – полного тезку фотографа, защищающего педофилов движения «Весна».

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #провокация #навальнисты

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