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10:14   9 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву, инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в самолете авиакомпании "Сибирь".

происшествие случилось, когда пассажиры заходили в самолет. Мужчина сообщил, что у него с собой есть бомба, при этом никаких требований он не предъявлял и никому не угрожал. Информацию передали службе авиационной безопасности и в полицию. Мужчину задержали, а ручную кладь отобрали.

Специалистам пришлось проводить личный досмотр всех пассажиров, их багажа и ручной клади, а также исследовать все воздушное судно. После проверки выяснилось, что никаких запрещенных к перевозке предметов ни у кого из пассажиров найдено не было. Мужчину, который заявил о бомбе, передали в полицию аэропорта, где проведут свое расследование. Если в действиях авиадебошира найдут состав преступления, его ждет штраф или суд. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #самолет #ереван #авиадебошир

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