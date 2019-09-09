Вышинский поблагодарил коллег за поддержку

Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский рассказал, что привез сало для сотрудников МИА «Россия Сегодня». Он также заверил, что угощение достанется всем. Об этом 9 сентября сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство сообщало, что руководитель портала РИА Новости Украина приехал в субботу в Москву. Коллектив встретил встретил журналиста с караваем.

«Коллеги, спасибо большое за тёплый приём. Спасибо, что ждали. Я привёз сало, естественно, всем достанется по куску», — сказал он коллегам.

Генеральный директор агентства Дмитрий Киселев также поблагодарил сотрудников за поддержку Вышинского. Он заявил, что после приезда журналиста коллектив агентства находится в полном составе. Киселев также назвал отсутствие сотрудника на протяжении 16 месяцев «незаживающей для нас раной».

«Это были застенки — Херсон, Киев, условия, которые для журналиста приравнены к настоящей пытке», — отметил он.

Глава портала РИА Новости Украина получил в подарок от коллег футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». В свою очередь, Вышинский пообещал, что будет носить эту футболку.