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10:17   9 Сентября 2019
Россия

Вышинский поблагодарил коллег за поддержку

Вышинский поблагодарил коллег за поддержку

Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский рассказал, что привез сало для сотрудников МИА «Россия Сегодня». Он также заверил, что угощение достанется всем. Об этом 9 сентября сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство сообщало, что руководитель портала РИА Новости Украина приехал в субботу в Москву. Коллектив встретил встретил журналиста с караваем. 

«Коллеги, спасибо большое за тёплый приём. Спасибо, что ждали. Я привёз сало, естественно, всем достанется по куску», — сказал он коллегам. 

Генеральный директор агентства Дмитрий Киселев также поблагодарил сотрудников за поддержку Вышинского. Он заявил, что после приезда журналиста коллектив агентства находится в полном составе. Киселев также назвал отсутствие сотрудника на протяжении 16 месяцев «незаживающей для нас раной». 

«Это были застенки — Херсон, Киев, условия, которые для журналиста приравнены к настоящей пытке», — отметил он.

Глава портала РИА Новости Украина получил в подарок от коллег футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». В свою очередь, Вышинский пообещал, что будет носить эту футболку. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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