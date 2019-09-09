Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после подсчета 99% голосов

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах в республике. После обработки 99 процентов бюллетеней он набрал 82,86 процента голосов. Об этом рассказал глава республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

Напомним, выборы в Калмыкии, как и в многих других регионах РФ, состоялись накануне, 8 сентября.

Оппонентами Хасикова оказались Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев («Патриоты России»). По данным ЦИК они набрали 8,37, 3,32, 2,70 процента голосов соответственно.

Согласно данным калмыкского избиркома, явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 18:00 составила 47,98 процента. Наблюдатели сообщили, что выборы прошли без нарушений.