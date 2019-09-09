«Какие труды, такие и плоды»: Беглов заслужил доверие петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов по результатам обработки 97,63% избирательных бюллетеней на выборах главы города лидирует с убедительным результатом в 64,54% голосов.

Такие данные в понедельник утром предоставил Центризбирком Петербурга, отметив, что соперники Беглова отстают от него с большим отрывом – кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набирает 16,81%, а представляющий «Гражданскую платформу» Михаил Амосов – 15,86% голосов.

Победа Беглова на губернаторских выборах объясняется тем, что за время работы временно исполняющим обязанности губернатора он занимался не только «перерезанием ленточек», но на деле доказал свою эффективность, действовал грамотно и в первую очередь руководствовался пожеланиями горожан. Именно поэтому петербуржцы, с которым Беглов регулярно проводил встречи, а также создал для общения с ними страницу в социальной сети «Вконтакте», поверили врио губернатора и отдали ему победу.

С первого дня в должности исполняющего обязанности губернатора Петербурга Беглов проявил себя настоящим хозяйственником, его редко можно было застать в кабинете, так как все время он проводил в поездках и встречах, контролировал проведение работ, встречался с гражданами, и на основе их потребностей и пожеланий строил планы дальнейшего развития города.

В то же время, его соперники – Михаил Амосов и Надежда Тихонова не могли похвастаться богатым опытом хозяйственной работы, а в ходе избирательной кампании продемонстрировали избирателям вялую риторику, не имеющую никакой связи с реальными потребностями города и горожан. Выдвигавшиеся ими идеи порой были почти абсурдны, например, заявление Тихоновой, что став губернатором Санкт-Петербурга, она переведет весь общественный транспорт под землю и создаст подземный комитет. Амосов и вовсе не запомнился какими-то внятными идеями и предложениями.

Как ни пытались представители оппозиции очернить сами выборы губернатора в Петербурге и репутацию главы региона, все их попытки позорно провалились. Наглядным примером тому служит развернутая скандальным блогером Навальным и его командой информационная компания, которая не выдерживает никакой критики.