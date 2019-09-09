Представитель СМИ от «оппозиции» мешал избирателям на УИК № 60

Представитель СМИ, работающий в «Навальный ТВ», Дмитрий Низовцев мешал избирательному процессу в МО Екатерингофский на избирательном участке №60. Активист пытался агитировать на участке, а также отвлекал администрацию от работы, приставая с просьбой об интервью. Об этом 9 сентября пишут «Невские новости».

По информации СМИ, молодой человек пытался всячески мешать избирательному процессу в УИК №60 муниципального округа Екатерингофский. Отмечается, что активисты отвлекали не только администрацию, но и самых избирателей, которые пришли на участок.

Несмотря на замечания председателя, они не прекратили свои действия. В итоге председателю комиссии пришлось уничтожить агитационную листовку.

В воскресенье, 8 сентября, во всех регионах страны проходили выборы разных уровней. В Санкт-Петербурге жители выбирали губернатора и муниципальных депутатов.