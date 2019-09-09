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9:53   9 Сентября 2019
Россия

Представитель СМИ от «оппозиции» мешал избирателям на УИК № 60

Представитель СМИ от «оппозиции» мешал избирателям на УИК № 60

Представитель СМИ, работающий в «Навальный ТВ», Дмитрий Низовцев мешал избирательному процессу в МО Екатерингофский на избирательном участке №60. Активист  пытался агитировать на участке, а также отвлекал администрацию от работы, приставая с просьбой об интервью. Об этом 9 сентября пишут «Невские новости». 

По информации СМИ, молодой человек пытался всячески мешать избирательному процессу в УИК №60 муниципального округа Екатерингофский. Отмечается, что активисты отвлекали не только администрацию, но и самых избирателей, которые пришли на участок. 

Несмотря на замечания председателя, они не прекратили свои действия. В итоге председателю комиссии пришлось уничтожить агитационную листовку. 

В воскресенье, 8 сентября, во всех регионах страны проходили выборы разных уровней. В Санкт-Петербурге жители выбирали губернатора и муниципальных депутатов. 

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #общество

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