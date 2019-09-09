Владимиров побеждает на выборах губернатора Ставрополья

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров набрал 79,65% голосов. Подсчитано 100% протоколов. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя избирательной комиссии Ставрополя Евгения Демьянова.

По словам Демьянова, в озвученных данных не учитывались 99 протоколов с электронного голосования.

«Владимиров набрал 79,65% голосов после обработки 100% протоколов», — сказал он.

По информации агентства, на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18%.

С действующим главой региона от партии «Единая Россия» соревновались Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от «Справедливой России», а также Виктор Соболев от КПРФ.

СМИ со ссылкой на данные избиркома края сообщает, что во время выборов губернатора в Ставропольском крае работали 1,2 тысяч избирательных участков. В списках избирателей числились более 1,8 миллиона человек.

Вчера, в воскресенье, по всей стране проходили выборы различных уровней. Петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов.