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9:39   9 Сентября 2019
Россия

Владимиров побеждает на выборах губернатора Ставрополья

Владимиров побеждает на выборах губернатора Ставрополья

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров набрал 79,65% голосов. Подсчитано 100% протоколов. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя избирательной комиссии Ставрополя Евгения Демьянова.

По словам Демьянова, в озвученных данных не учитывались 99 протоколов с электронного голосования. 

«Владимиров набрал 79,65% голосов после обработки 100% протоколов», — сказал он.

По информации агентства, на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18%. 

С действующим главой региона от партии «Единая Россия» соревновались Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от «Справедливой России», а также Виктор Соболев от КПРФ. 

СМИ со ссылкой на данные избиркома края сообщает, что во время выборов губернатора в Ставропольском крае работали 1,2 тысяч избирательных участков. В списках избирателей числились более 1,8 миллиона человек. 

Вчера, в воскресенье, по всей стране проходили выборы различных уровней. Петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ставрополье #владимиров

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