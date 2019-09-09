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9:53   9 Сентября 2019
Россия

Эксперт рассказал, какие факторы отразились на явке избирателей в Петербурге

Эксперт рассказал, какие факторы отразились на явке избирателей в Петербурге

Заместитель главного редактора информационного агентства Regnum Игорь Павловский заявил, что невысокая явка избирателей на выборы в Петербурге объясняется сразу несколькими факторами, в числе которых и хорошая погода.

«Петербург всегда голосовал менее активно, чем другие города на всех выборах, даже на президентских. Здесь наложилось несколько вещей на итоговую цифру явки. Во-первых, это, конечно, скандал на муниципальном уровне. Потом 8 сентября была хорошая погода, многие предпочли провести время за городом, а не на избирательных участках», - приводит слова Павловского телеканал 78.ru.

Повлиять на петербуржцев с целью заставить их приходить на избирательные участки и голосовать  невозможно, добавил он, поэтому все претензии, которые граждане потом адресуют власти, они могут адресовать самим себе, так как вместо того, чтобы исполнить гражданский долг в день выборов они предпочли заняться своими делами.

Напомним: накануне в Петербурге в рамках Единого дня голосования прошли губернаторские и муниципальные выборы. По состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах губернатора города приближалась к 25%.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #петербург #политика #явка избирателей

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