Эксперт рассказал, какие факторы отразились на явке избирателей в Петербурге

Заместитель главного редактора информационного агентства Regnum Игорь Павловский заявил, что невысокая явка избирателей на выборы в Петербурге объясняется сразу несколькими факторами, в числе которых и хорошая погода.

«Петербург всегда голосовал менее активно, чем другие города на всех выборах, даже на президентских. Здесь наложилось несколько вещей на итоговую цифру явки. Во-первых, это, конечно, скандал на муниципальном уровне. Потом 8 сентября была хорошая погода, многие предпочли провести время за городом, а не на избирательных участках», - приводит слова Павловского телеканал 78.ru.

Повлиять на петербуржцев с целью заставить их приходить на избирательные участки и голосовать невозможно, добавил он, поэтому все претензии, которые граждане потом адресуют власти, они могут адресовать самим себе, так как вместо того, чтобы исполнить гражданский долг в день выборов они предпочли заняться своими делами.

Напомним: накануне в Петербурге в рамках Единого дня голосования прошли губернаторские и муниципальные выборы. По состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах губернатора города приближалась к 25%.