Правительство выделит в три раза больше денег на выплату детских пособий

Кабмин в следующем году планирует выделить на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребенка 150 миллиардов рублей. Сумма втрое превышает ту, что выделена на 2019 год. Об этом 9 сентября пишет газета «Известия», ссылаясь на расчеты Минтруда.

По расчетам Минтруда, в этом году на выплаты за первенца было направлено 50 миллиардов рублей, а в 2020 году сумма составит 150 миллиардов рублей. По информации СМИ, в 2021 году кабмин выделит на выплаты 156 миллиардов рублей, а в 2022 году - 164 миллиарда рублей.

Отмечается, что в среднем по России размер пособия в 2020 году вырастит до 11,2 тысяч рублей до 12 тысяч рублей, а еще через год сумма увеличится до 12,3 тысяч рублей. Газета также сообщает, что в 2022 году сумма выплаты составит 12,6 тысяч рублей.

«Известия» объяснили, государство будет платить пособия до достижения ребенком возраста трех лет. Напомним, в настоящее время пособие выплачивается до полутора лет.