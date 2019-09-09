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8:56   9 Сентября 2019
Россия

Кувшинников лидирует на выборах главы Вологодской области с 60,79% голосов

Кувшинников лидирует на выборах главы Вологодской области с 60,79% голосов

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 60,79% на выборах главы региона. Обработано уже 99,9% протоколов, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. 

По информации ЦИК, обработано почти 100% протоколов. Отмечается, что представляющий «Единую Россию» Кувшинников набирает 60,79%. Другие кандидаты, в том числе Ольга Ширикова, представляющая ЛДПР, заняла второе место, набрав 25,18%. На третьем места оказалась Маргарита Савоськина из «Справедливой России», набрав 7,81%. Далее  — Алексей Рылеев от «Родины»  — 1,92% и Вадим Петриенко от партии «Народный альянс» — 1,53%. 

Отмечается, что на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора Вологодской составила 33,88%. Также известно, что в регионе работали 968 участков для голосования. 

Вчера, в воскресенье, по всей России прошли выборы различных уровней. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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