Кувшинников лидирует на выборах главы Вологодской области с 60,79% голосов

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 60,79% на выборах главы региона. Обработано уже 99,9% протоколов, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

По информации ЦИК, обработано почти 100% протоколов. Отмечается, что представляющий «Единую Россию» Кувшинников набирает 60,79%. Другие кандидаты, в том числе Ольга Ширикова, представляющая ЛДПР, заняла второе место, набрав 25,18%. На третьем места оказалась Маргарита Савоськина из «Справедливой России», набрав 7,81%. Далее — Алексей Рылеев от «Родины» — 1,92% и Вадим Петриенко от партии «Народный альянс» — 1,53%.

Отмечается, что на 18:00 явка избирателей на выборах губернатора Вологодской составила 33,88%. Также известно, что в регионе работали 968 участков для голосования.

Вчера, в воскресенье, по всей России прошли выборы различных уровней.