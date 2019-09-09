Сторонники Навального от Гудкова до Ходорковского не оценили «Умное голосование»

«Умное голосование» одиозного блогера Алексея Навального демонстрирует весьма печальные результаты, что доказывают итоги выборов в МГД. По последней информации Общественного штаба, единый день голосования завершился успешно лишь для трети кандидатов от Навального, большая часть которых давно критически относится к скандальному блогеру, пишет Федеральное агентство новостей.

В частности, в Мосгордуму прошли Леонид Зюганов — 57,2 процента (21 округ), Сергей Митрохин — 44,7 процента (43 округ), Магомет Яндиев — 38,2 процента (45 округ).

Стоит отметить, что Леонид Зюганов является внуком главы КПРФ Геннадия Зюганова, который многократно критиковал Навального, видя в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее опроверг подозрения о сговоре партии с ФБК, мысль о котором многим пришла на ум, учитывая, что 35 из 45 кандидатов в списке «Умного голосования» — «коммунисты».

С Сергеем Митрохиным тоже все не так просто. Напомним, что 14 июля Мосгоризбирком отказал Митрохину и протеже Навального Любови Соболь в регистрации на выборах из-за превышения порога допустимого брака в подписных листах. Однако Митрохин обратился в Мосгорсуд, и Мосгоризбирком пересмотрел свое решение, допустив Митрохина на выборы, в то время как Соболь отказалась прибегать к законным способам, предпочтя организацию несанкционированных митингов протеста, и в результате осталась ни с чем. Митрохин подвергал резкой критике незаконные акции представителей ФБК, но Навальный «простил» его и внес в список «Умного голосования».

Магомет Яндиев – уроженец Грозного, баллотирующийся от партии «Справедливая Россия», и вовсе личность крайне странная. Незадолго до выборов в интернете распространился скриншот аккаунта кандидата в соцсети «ВКонтакте», где он оказался подписан лишь на две страницы – «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими (Сборище бесстыжих девок…)». Продвижение в Мосгордуму человека с подобными интересами — явно признак отсутствия здравого смысла.

Журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух назвали «Умное голосование» Навального мошенническим проектом, имеющим одну цель — обогащение.

Неудавшийся кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выйдя из-под ареста, также подверг критике проект Навального как ненадежный и неэффективный. Недоволен «Умным голосованием» оказался даже олигарх Михаил Ходорковский, ранее поддерживавший ФБК.