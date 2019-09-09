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9:23   9 Сентября 2019
Россия

Сторонники Навального от Гудкова до Ходорковского не оценили «Умное голосование»

Сторонники Навального от Гудкова до Ходорковского не оценили «Умное голосование»

«Умное голосование» одиозного блогера Алексея Навального демонстрирует весьма печальные результаты, что доказывают итоги выборов в МГД. По последней информации Общественного штаба, единый день голосования завершился успешно лишь для трети кандидатов от Навального, большая часть которых давно критически относится к скандальному блогеру, пишет Федеральное агентство новостей.

В частности, в Мосгордуму прошли Леонид Зюганов — 57,2 процента (21 округ), Сергей Митрохин — 44,7 процента (43 округ), Магомет Яндиев — 38,2 процента (45 округ). 

Стоит отметить, что Леонид Зюганов является внуком главы КПРФ Геннадия Зюганова, который многократно критиковал Навального, видя в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее опроверг подозрения о сговоре партии с ФБК, мысль о котором многим пришла на ум, учитывая, что 35 из 45 кандидатов в списке «Умного голосования» — «коммунисты». 

Сторонники Навального от Гудкова до Ходорковского не оценили «Умное голосование»

С Сергеем Митрохиным тоже все не так просто. Напомним, что 14 июля Мосгоризбирком отказал Митрохину и протеже Навального Любови Соболь в регистрации на выборах из-за превышения порога допустимого брака в подписных листах. Однако Митрохин обратился в Мосгорсуд, и Мосгоризбирком пересмотрел свое решение, допустив Митрохина на выборы, в то время как Соболь отказалась прибегать к законным способам, предпочтя организацию несанкционированных митингов протеста, и в результате осталась ни с чем. Митрохин подвергал резкой критике незаконные акции представителей ФБК, но Навальный «простил» его и внес в список «Умного голосования».

Сторонники Навального от Гудкова до Ходорковского не оценили «Умное голосование»

Магомет Яндиев – уроженец Грозного, баллотирующийся от партии «Справедливая Россия», и вовсе личность крайне странная. Незадолго до выборов в интернете распространился скриншот аккаунта кандидата в соцсети «ВКонтакте», где он оказался подписан лишь на две страницы – «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими (Сборище бесстыжих девок…)». Продвижение в Мосгордуму человека с подобными интересами — явно признак отсутствия здравого смысла.

Журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух назвали «Умное голосование» Навального мошенническим проектом, имеющим одну цель — обогащение.

Неудавшийся кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выйдя из-под ареста, также подверг критике проект Навального как ненадежный и неэффективный. Недоволен «Умным голосованием» оказался даже олигарх Михаил Ходорковский, ранее поддерживавший ФБК.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #навальный #умное голосование

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