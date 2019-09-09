Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил о готовности обсудить с властями Малайзии передачу материалов по делу о крушении рейса МН17 на Украине. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее премьер Махатхир Мохаммад заявил, что готов выслушать доказательства детектива по делу об авиакрушении, которые не учла совместная следственная группа.

Сам детектив заявил, что малайзийское правительство должно лично обратиться к нему через уполномоченного адвоката или собственного посольство.

«Чтобы (эти представители смогли) проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены», — сказал он.

Ранее занимавшийся расследованием крушения МН17 Реш заявил, что он может назвать имена тех, кто ответственен за катастрофу, а также другие данные, игнорируемые международным следствием. Детектив заявил, что может обратиться с предложением обнародовать информацию к России, Малайзии и другим странам.

Совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур МН17 малайзийский Boeing разбился в июле 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.