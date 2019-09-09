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Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 64,68 процента голосов

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Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 64,68 процента голосов

Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 64,68 процента голосов

 «Оппозиция» бессильно пытается «накидать говна на вентилятор», заявила Рябцева

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8:04   9 Сентября 2019
Россия

Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 64,68 процента голосов

Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге с 64,68 процента голосов

Врио главы Петербурга Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Северной столице, набрав 64,68 процента голосов, согласно данным Центризбиркома по итогам обработки 93,18 процента протоколов.

Второе место занимает Надежда Тихонова от справедливороссов с 16,81 процента, третье — Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 15,86 процента.

Напомним, выборы в Петербурге прошли без происшествий и серьезных нарушений, хотя «оппозиционеры» растиражировали в соцсетях большое количество фейков в попытках дискредитировать избирательный процесс.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

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