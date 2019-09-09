«Оппозиция» бессильно пытается «накидать говна на вентилятор», заявила Рябцева

Фальсифицируя вбросы на выборах в Петербурге, «оппозиция» расписывается в собственном бессилии. Об этом заявила журналист, блогер, основатель фонда защиты детей и мам Леся Рябцева в беседе с ФАН.

Рябцева заявила, что «оппозиция» не смогла сделать ни антикампании, ни кампании какого-либо альтернативного кандидата. По ее мнению по этой причине «оппозиции» ничего не остается, как устраивать провокации.

Журналистка отметила, что человеку слабому и без ресурсов единственное остается, что делать - это истерить, сходить с ума, наводить шум и шорох. По этой причине «оппозиция» этим и занимается, - подчеркнула она.

«То есть это скорее всего признание собственного бессилия, когда ты ничего не можешь делать, кроме как накидать говна на вентилятор», - заявила Рябцева.

По мнению журналистки, представители «оппозиции», которые якобы пытаются показать «изъяны» системы, хотят казаться лучше на фоне создаваемой ими же лживой картины.

Восьмого сентября в Петербурге прошли выборы будущего губернатора и муниципальных депутатов. По данным горизбиркома, выборы прошли в соответствии с законами, спокойно и без серьезных нарушений. На избирательных участках были общественные наблюдатели.

В единый день голосования активно распространялись различные непроверенные фейковые новости, «вбросы». Петербургская избирательная комиссия подтвердила, что зафиксировала лживые сообщения о нарушениях на участках на выборах.

Выборы в Петербурге пытались сорвать так называемые «оппозиционеры - глава петербургского штаба блогера Алексея Навального Ольга Гусева, депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава «Красивого Петербурга» Красимир Врански, а также лидер фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский.