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Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии

 Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

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7:53   9 Сентября 2019
Политика

Навальный «полюбил» внука ненавистного Зюганова ради успеха «Умного голосования»

Навальный «полюбил» внука ненавистного Зюганова ради успеха «Умного голосования»

Блогер Алексей Навальный еще недавно рьяно критиковал часть партий, к которым принадлежат кандидаты, вошедшие в список «Умного голосования», отмечает Федеральное агентство новостей.

Например, всего лишь два года назад Навальный и не думал расписываться в любви к КПРФ, заявляя, что «они работают на власть». А ведь между тем кандидаты от этой партии составляют большую часть списка «Умного голосования».

Глава компартии Геннадий Зюганов, в свою очередь, также никогда не был замечен в симпатии к Навальному, зато всегда считал его русофобом. И тем не менее в список «Умного голосования» внезапно попал Леонид Зюганов – внук лидера «коммунистов». Преобладание коммунистов в списке Навального выглядит настолько странно, что заставляет предположить о существовании сговора между главой ФБК и КПРФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #навальный #умное голосование

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