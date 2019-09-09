Навальный «полюбил» внука ненавистного Зюганова ради успеха «Умного голосования»

Блогер Алексей Навальный еще недавно рьяно критиковал часть партий, к которым принадлежат кандидаты, вошедшие в список «Умного голосования», отмечает Федеральное агентство новостей.

Например, всего лишь два года назад Навальный и не думал расписываться в любви к КПРФ, заявляя, что «они работают на власть». А ведь между тем кандидаты от этой партии составляют большую часть списка «Умного голосования».

Глава компартии Геннадий Зюганов, в свою очередь, также никогда не был замечен в симпатии к Навальному, зато всегда считал его русофобом. И тем не менее в список «Умного голосования» внезапно попал Леонид Зюганов – внук лидера «коммунистов». Преобладание коммунистов в списке Навального выглядит настолько странно, что заставляет предположить о существовании сговора между главой ФБК и КПРФ.