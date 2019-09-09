«Оппозиция» накаляет обстановку в Петербурге из-за отсутствия других инструментов, считает эксперт

Так называемая «оппозиция» в единый день голосования пыталась накалять обстановку, поскольку у нее нет других политических инструментов. Об этом заявил в комментарии ФАН глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт отметил, что на выборах в Петербурге никаких провокаций, конфликтных и неоднозначных ситуаций не произошло.

Чеснаков, комментируя попытки «оппозиции» вбрасывать в информационное поле, отметил, что если есть действия, которые выходят за рамки закона, ими должна заняться прокуратура. Он отметил, что если юристы кандидатов находят какие-то лазейки и позволяют обойти ограничения дня тишины, то это либо законные методы, либо откровенное вранье. Эксперт подчеркнул, что в случае лжи этим должна заняться прокуратура и Следственный комитет.

По мнению Чеснакова, «оппозиция» пытается накалять обстановку, поскольку не обладает другими политическими инструментами. Он подчеркнул, что «оппозиционеры» откровенно проиграли начало выборов.

Эксперт отметил, что у врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах была тяжелая ситуация - неудачный фон, при котором развивалась его избирательная кампания, но он смог с ним справиться. Чеснаков отметил, что Беглову удалось обуздать тарифы ЖКХ, чего ни один губернатор не смог сделать.

«Он добился того, чтобы тарифы не росли. Люди же видят эту ситуацию. Поэтому у «оппозиции» просто не осталось аргументов», - подчеркнул Чеснаков.

Наблюдатели отмечают, что единый день голосования в Северной столице прошел без серьезных нарушений, но отметился едва ли не крупнейшим за всю историю вбросов. Наиболее активно фейки о якобы имеющих место нарушениях распространяют Красимир Врански, Андрей Пивоваров, Максим Резник, Борис Вишневский и Ольга Гусева.