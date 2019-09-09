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6:47   9 Сентября 2019
Россия

Беглов набирает 64,56 процента голосов на выборах губернатора Петербурга

Беглов набирает 64,56 процента голосов на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов набрал на выборах губернатора Санкт-Петербурга 64,56 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 90,11 процента протоколов.

В свою очередь кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова получила 16,88 процента голосов. Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов - 15,92 процента.

Выборы в Петербурге проводились на 1944 участках, из которых 1898 являются постоянными, и 46 - временными. По просьбе дачников также была предусмотрена возможность принять участие в выборах главы города вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют «дачными». В садоводствах в Ленинградской области для этого были организоываны 62 участка, в Псковской области - 15.

Также в воскресенье в Петербурге проходили выборы депутатов 110 муниципальных советов.

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Автор: Олег Королев
#беглов #выборы губернатора петербурга

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