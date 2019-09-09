Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Врио губернатора администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона 67,29 процента голосов после обработки ста процентов протоколов голосования. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного избиркома.

На пост губернатора претендовали пятеро кандидатов: врио главы региона Игорь Артамонов («Единая Россия»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Сергей Токарев (КПРФ) и Андрей Григорьев («Коммунисты России»).

После обработки всех протоколов, Артамонов набирает 67,29 процента голосов, Токарев - 20,03 процента, Ксенофонтова - 4,6, Плотников - 3,19, Григорьев - 2,88.

Отмечается, что итоговая явка на выборах губернатора региона составила 47,1 процента.