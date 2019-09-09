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6:33   9 Сентября 2019
Россия

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Врио губернатора администрации Липецкой области Игорь Артамонов набирает на выборах главы региона 67,29 процента голосов после обработки ста процентов протоколов голосования. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного избиркома.

На пост губернатора претендовали пятеро кандидатов: врио главы региона Игорь Артамонов («Единая Россия»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Сергей Токарев (КПРФ) и Андрей Григорьев («Коммунисты России»).

После обработки всех протоколов, Артамонов набирает 67,29 процента голосов, Токарев - 20,03 процента, Ксенофонтова - 4,6, Плотников - 3,19, Григорьев - 2,88.

Отмечается, что итоговая явка на выборах губернатора региона составила 47,1 процента.

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Автор: Олег Королев
#липецкая область #выборы губернатора

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