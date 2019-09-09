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6:51   9 Сентября 2019
Россия

Навальный готов расписаться в любви к кому угодно ради успеха «Умного голосования»

Навальный готов расписаться в любви к кому угодно ради успеха «Умного голосования»

Навальный многократно проявлял невероятную изворотливость, чтобы «протащить» свои проекты. Еще месяц назад он ни слова не слышал о кандидатах, ныне вошедших в список его «Умного голосования» и тем более не поддерживал их, отмечает Федеральное агентство новостей.

Однако 3 сентября, когда по результатам различных социологических опросов уже можно было догадаться, кто может стать победителем на выборах, Навальный принялся из каждого утюга кричать об этих людях как о последней надежде на торжество демократии в России. Так произошло, например, с Сергеем Митрохиным из «Яблока», о поддержке которого Навальные ранее ни разу не заявлял, но все изменилось, когда этому политику удалось законным путем зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму.

Почуяв, что у Митрохина есть шансы победить на выборах, Навальный немедленно включил его в список «Умного голосования», проявив свою традиционную беспринципность.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #навальный #умное голосование

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