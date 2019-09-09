Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба выигрывает выборы главы государства, сообщил РИА «Новости» глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

По предварительным результатам, избранным считается Рауль Хаджимба. Глава ЦИК уточнил, что речь идет о не очень большом перевесе. «Для нас тысяча голосов - это очень много», - отметил Гогия.

Руководитель комиссии подернул, что если оппозиция хочет оспорить результаты - это ее право.

Хаджимба получает 47,38 процентов голосов (проголосовали 39 742 человек), оппозиционер Алхас Квициния - 46,19 процента (38 744 голосов). Собеседник агентства отметил, что эти данные предварительные.

Также против всех проголосовали 3154 избирателя (3,7 процента), еще около трех тысяч бюллетеней оказались испорчены. Всего в голосовании приняло участие свыше 83 тысяч избирателей, или примерно 66 процентов от их общего числа.