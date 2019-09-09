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5:42   9 Сентября 2019
Россия

Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной избирательной комиссии.

На пост главы региона претендуют пятеро человек. В их числе - временно исполняющие обязанности главы региона Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), зампред комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев («Справедливая Россия») и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова (Российская экологическая партия «Зеленые»).

Собеседница агентства сообщила, что после обработки ста процентов протоколов Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07 процента.

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Автор: Олег Королев

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