Навальный «примазался» к другим партиям для пиара «Умного голосования»

Одиозному блогеру Алексею Навальному пришлось в своем «Умном голосовании» «примазаться» к кандидатам от других партий, имеющим хотя бы минимальные шансы на победу, чтобы доказать состоятельность его «гениального» проекта, ведь ни один из его протеже не смог пройти регистрацию на выборах, пишет Федеральное агентство новостей.

Как ни странно, 35 рекомендованных кандидатов из 45 оказались представителями КПРФ, хотя прежде Навальный никогда не говорил о любви к этой политической силе. В числе остальных десяти три кандидата от «Яблока», шесть – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.

Стоит отметить, что один из участников списка «Умного голосования» от «Яблока», Сергей Митрохин, в 2013 году призвал своих сторонников к борьбе с Навальным как с «олигархическим проектом». А ведь когда-то Навальный состоял в партии «Яблоко», пока в 2007 году его не исключили за националистические взгляды. Неудивительно, что в дальнейшем он многократно критиковал эту политическую силу, однако это не помешало ему ради рейтинга на время забыть об этом.