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 Беглов лидирует на выборах главы Петербурга, набирая более 64 процентов голосов

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга, набирая более 64 процентов голосов
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку
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5:01   9 Сентября 2019
Политика

Врио главы Курской области Роман Старовойт победил на губернаторских выборах

Врио главы Курской области Роман Старовойт победил на губернаторских выборах

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт победил на выборах главы региона, набрав 81,07 процента голосов по итогам обработки всех протоколов, рассказали в облизбиркоме.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Старовойт баллотировался от «Единой России», уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов — от КПРФ, зампред постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров — от ЛДПР, замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев — от «Справедливой России» и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова  от Российской экологической партии «Зеленые».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #курская область

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