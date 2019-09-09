Врио главы Курской области Роман Старовойт победил на губернаторских выборах

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт победил на выборах главы региона, набрав 81,07 процента голосов по итогам обработки всех протоколов, рассказали в облизбиркоме.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Старовойт баллотировался от «Единой России», уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов — от КПРФ, зампред постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров — от ЛДПР, замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев — от «Справедливой России» и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова от Российской экологической партии «Зеленые».