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5:19   9 Сентября 2019
Россия

Стрижак раскритиковала кампанию на муниципальных выборах на Петроградке

Стрижак раскритиковала кампанию на муниципальных выборах на Петроградке

Телеведущая и журналистка Ника Стрижак в рамках передачи «Ночь выборов» поделилась своим впечатлением от выборов, которые прошли в Петербурге 8 сентября.

Стрижак заявила, что ее возмутили выборы муниципалов на Петроградке, поскольку кандидаты даже не удосужились подробнее рассказать о себе и своей программе. Журналистке пришлось разыскивать о них информацию, чтобы понять, за кого отдать голос. Она отметила, что предпочла бы, чтобы ее «забросали агитками, вместо этого безобразия».

Также Стрижак отметила, что ей не понятно, почему пиарщики Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, которые претендуют на пост губернатора Петербурга, работали так плохо. По ее мнению, многие петербуржцы не знают, кто они такие.

Ранее председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров сбежал от вопросов журналистов о причастности к фальсификациям на муниципальных выборах в пользу «своих» кандидатов.

Эксперты не раз связывали тщательно подготовленные фальсификации с его именем. Так, в пользу данной версии говорит то, что наибольшее число нарушений зафиксированы в тех районах, которые принято считать «вотчиной» Макарова: Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. 

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #петроградка

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