Чибис набирает 59,95 процента на выборах главы Мурманской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 59,95 процента голосов после подсчета более 80 процентов протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По данным Центризбиркома, обработано 80,88 протоколов. Кандидат от «Единой России» Чибис набирает 59,95 процентов голосов, Максим Белов (ЛДПР) - 11,36 процента, Василий Буров («Справедливая Россия») - 2,95 процентов, Геннадий Тупикин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 2,76 процента, а также Виталий Измайлов («Гражданская платформа»), - 1,75 процента.

Выборы депутатов местных советов проходят в Мурманской области в 15 муниципалитетах. Всего для голосования был открыт 591 избирательный участок.

Ранее профессор Национального исследовательского университета ВШЭ Олег Матвейчев сообщил, что в Мурманской области не зафиксировано серьезных нарушений