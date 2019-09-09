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4:52   9 Сентября 2019
Россия

Лидирующие на выборах оппозиционные партии открещиваются от «Умного голосования»

Лидирующие на выборах оппозиционные партии открещиваются от «Умного голосования»

Представители ряда оппозиционных партий, которые лидируют или победили на разноуровневых выборах 8 сентября, уже отмечали, что это никак не связано с проектом «Умное голосование».

Однако сторонники блогера Алексея Навального не оставляют попыток приписать как можно больше плюсов системе. Так, Леонид Волков заявил, что лидерство кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Хабаровского края — это заслуга «Умного голосования».

Глава президиума фракции ЛДПР в Государственной думе Игорь Лебедев отреагировал на столь бредовое заявление, указав, что Волков пытается приписать себе чужие заслуги. По его мнению, в такой высокой поддержке партийцы обязаны лишь избирателям.

Лидирующие на выборах оппозиционные партии открещиваются от «Умного голосования»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский также уверен, что успех кандидатов в Мосгордуму обеспечен только авторитетом и избирателями, которые не выходят на марши и не голосуют по спискам.

«Мы благодарны за поддержку, однако к системе «Умного голосования» Навального относимся негативно», — отмечал он.

Стоит отметить, что «оппозиция» попыталась дискредитировать выборы в Санкт-Петербурге. Так, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, экс-глава признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански и Ольга Гусева — начальник петербургского штаба блогера Алексея Навального — публиковали в сети откровенные фейки. Однако им не удалось нарушить ход прозрачных избирательных мероприятий в Северной столице.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #навальный #умное голосование

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