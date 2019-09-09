Лидирующие на выборах оппозиционные партии открещиваются от «Умного голосования»

Представители ряда оппозиционных партий, которые лидируют или победили на разноуровневых выборах 8 сентября, уже отмечали, что это никак не связано с проектом «Умное голосование».

Однако сторонники блогера Алексея Навального не оставляют попыток приписать как можно больше плюсов системе. Так, Леонид Волков заявил, что лидерство кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Хабаровского края — это заслуга «Умного голосования».

Глава президиума фракции ЛДПР в Государственной думе Игорь Лебедев отреагировал на столь бредовое заявление, указав, что Волков пытается приписать себе чужие заслуги. По его мнению, в такой высокой поддержке партийцы обязаны лишь избирателям.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский также уверен, что успех кандидатов в Мосгордуму обеспечен только авторитетом и избирателями, которые не выходят на марши и не голосуют по спискам.

«Мы благодарны за поддержку, однако к системе «Умного голосования» Навального относимся негативно», — отмечал он.

Стоит отметить, что «оппозиция» попыталась дискредитировать выборы в Санкт-Петербурге. Так, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, экс-глава признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански и Ольга Гусева — начальник петербургского штаба блогера Алексея Навального — публиковали в сети откровенные фейки. Однако им не удалось нарушить ход прозрачных избирательных мероприятий в Северной столице.