«Умное голосование» стало очередным провальным проектом блогера Навального

Ни один протеже блогера Алексея Навального не вошел в подготовленный им список «Умного голосования», так как не смог зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах согласно законодательству РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Всего с выборов в Мосгордуму были сняты 57 кандидатов из-за превышения порога допустимого брака в подписных листах, в частности, ставленники Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин. Выяснилось, что все они организовали «фабрики» по рисовке поддельных подписей, а также использовали данные давно умерших людей. При таких серьезных нарушениях никакое «Умное голосование» навальнистам не поможет.

Стоит отметить, что негативно воспринимает «Умное голосование» даже один из сторонников Навального по имени Андрей, с которым встретился в Москве Мигель Фрэнсис-Сантьяго, режиссер фильма «Русская рулетка», посвященного этому проекту.

«Это ход Навального, чтобы популяризовать его деятельность. «Умное» – это не столь подходящее слово, поскольку к нему есть очень много вопросов, а к умным людям, как правило, вопросов мало. Я буду голосовать не как скажет Навальный, а как скажу я», — заявил активист.

Между тем, «оппозиционеры» Максим Резник, Красимир Врански, Андрей Пивоваров, Ольга Гусева, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров пытаются саботировать выборы в Санкт-Петербурге, распространяя в сети откровенные фейки, сфабрикованные видео и прочую недостоверную информацию.