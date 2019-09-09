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4:13   9 Сентября 2019
Россия

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Родители около 100 тысяч детей решили не отдавать их в образовательные учреждения в пользу домашнего обучения. Такие данные привели в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch.

В материале указано, что количество школьников, которые проходят альтернативные формы обучения с каждым годом только растет. Ожидается, что вскоре дети будут отдаляться не только от традиционной школы, но и от домашнего образования. Предпочтение будет отдаваться полностью дистанционному формату школы.

«Быстрый рост процента школьников, переходящих на домашнее обучение, говорит не столько о недостатках традиционной школы, но и о преимуществах современного и актуального подхода к образованию», — объяснили представители конференции.

Согласно данным российского министерства науки и высшего образования, в 2016–17 учебном году в школах учились почти 14,5 миллиона детей. Из них порядка восьми с половиной тысяч выбрали формат семейного обучения.

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Автор: Анна Манц
#дети #образование #школа

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