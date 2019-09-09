Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

Самовыдвиженец Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ по итогам обработки всех бюллетеней с 52,52 процента голосов согласно данным Центризбиркома.

На втором месте оказался сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев с 36,58 процента голосов, на третьем — представитель Коммунистической партии социальной справедливости, гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев с 2,41 процента голосов.

Явка на момент завершения голосования составила более 34 процентов.