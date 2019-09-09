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4:24   9 Сентября 2019
Россия

«Оппозиция» сняла постановочный ролик про «качка с бюллетенями» на выборах в Петербурге

«Оппозиция» сняла постановочный ролик про «качка с бюллетенями» на выборах в Петербурге

В ночь после единого дня голосования «Объединенные демократы» распространили по лояльным каналам видео, якобы снятое на участке во Фрунзенском районе Петербурга 8 сентября. Об этом пишут «Народные новости».

В шестиминутном ролике якобы разворачивается «борьба за честные выборы». Фактически, видеозапись представляет собой романтико-героический фильм. Согласно его «сценарию», есть мерзкий «качок» в обтягивающей рубашке, который размашисто идет по коридору МО «Балканское» с пачкой поддельных бюллетеней. Сопровождает его девица в образе «подружки главного злодея», лысый мужчина среднего возраста, а также невнятная массовка. Защищает урну от «вброса» хрупкая девушка, кандидатка. Она произносит пламенную речь, вступает со «злодеями» в схватку и одерживает моральную победу.

Видео с таким сценарием либеральные источники пытаются представить как «документальное». Роль «честной героини» выполняет кандидат в мундепы Мария Новикова. Согласно ролику, напористые персонажи пришли на участок после 20:00 - то есть, когда участок закрыт и урна опечатана.

В реальности совершить подобный «вброс» невозможно, поскольку после 20:00, когда выборы прекращаются, урну пломбируют. Вбросить бюллетени становится нереально - ведь попытка вскрыть ее потребует напряжения и действий, которые привлекут внимание. Члены комиссии не позволят производить с ней манипуляции.

По этой причине в достоверности видео есть серьезные сомнения. «Оппозиция», пользуясь наивностью публики, готова вбрасывать любой фейк, чтобы отработать средства западных спонсоров и создать вокруг себя драму. Главное в подобных видео - не достоверность, а эмоции: крики, драки, наличие положительной «умницы-пионерки».

Единый день голосования в Петербурге прошел спокойно. Однако «оппозиционеры» распространили большое количество фейков о выборах: они публиковали в соцсетях информацию о якобы имевших место «нарушениях».

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Автор: Олег Королев
#фейки #выборы губернатора петербурга

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