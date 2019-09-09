Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 64,53% после обработки половины протоколов
Самовыдвиженец Александр Беглов обогнал оппонентов почти на 50 процентов голосов после обработки половины избирательных бюллетеней, следует их данных Центризбиркома.
Надежда Тихонова от «Справедливой России» получает 16,99 процента поддержки, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 15,82.
Согласно данным на 18.00, явка составила 23,69 процента. Также в Северной столице прошли муниципальные выборы. Ниже представлены данные экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения.