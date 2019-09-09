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Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

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3:38   9 Сентября 2019
Россия

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 64,53% после обработки половины протоколов

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 64,53% после обработки половины протоколов

Самовыдвиженец Александр Беглов обогнал оппонентов почти на 50 процентов голосов после обработки половины избирательных бюллетеней, следует их данных Центризбиркома.

Надежда Тихонова от «Справедливой России» получает 16,99 процента поддержки, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 15,82.

Согласно данным на 18.00, явка составила 23,69 процента. Также в Северной столице прошли муниципальные выборы. Ниже представлены данные экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 64,53% после обработки половины протоколов

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #беглов

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