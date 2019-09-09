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 Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

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3:50   9 Сентября 2019
Политика

Члены избиркомов не позволили «оппозиции» устроить саботаж на выборах в Петербурге – Ломов

Члены избиркомов не позволили «оппозиции» устроить саботаж на выборах в Петербурге – Ломов

Член регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Ломов заявил, что выборы в Петербурге прошли спокойно, и высоко оценил работу городской комиссии, пишет «Политэксперт».

Он отметил, что «оппозиция» в попытке дискредитировать выборы применила свои старые технологии, но сотрудники избиркомов были готовы к фейкам и вбросам и активно их пресекали.

Ломов добавил, что участки функционировали в обычном режиме, без внештатных ситуаций и нарушений. 

«Я доволен, как прошел день голосования», – резюмировал Ломов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург

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