Члены избиркомов не позволили «оппозиции» устроить саботаж на выборах в Петербурге – Ломов

Член регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Ломов заявил, что выборы в Петербурге прошли спокойно, и высоко оценил работу городской комиссии, пишет «Политэксперт».

Он отметил, что «оппозиция» в попытке дискредитировать выборы применила свои старые технологии, но сотрудники избиркомов были готовы к фейкам и вбросам и активно их пресекали.

Ломов добавил, что участки функционировали в обычном режиме, без внештатных ситуаций и нарушений.