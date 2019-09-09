Члены избиркомов не позволили «оппозиции» устроить саботаж на выборах в Петербурге – Ломов
Член регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Ломов заявил, что выборы в Петербурге прошли спокойно, и высоко оценил работу городской комиссии, пишет «Политэксперт».
Он отметил, что «оппозиция» в попытке дискредитировать выборы применила свои старые технологии, но сотрудники избиркомов были готовы к фейкам и вбросам и активно их пресекали.
Ломов добавил, что участки функционировали в обычном режиме, без внештатных ситуаций и нарушений.
«Я доволен, как прошел день голосования», – резюмировал Ломов.