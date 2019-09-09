Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Комсомольска-на-Амуре

Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6 процентов голосов на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил председатель избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Глава избиркома региона сообщил, что по итогам обработки ста процентов протоколов победил Жорник, набрав 55,6 процента.

На пост градоначальника изначально претендовали более 20 человек, однако до выборов дошли только директор ООО «Горпищекомбинат» Жорник, заммэра города Алексей Разин (кандидат от «Единой России», последние месяцы был врио главы администрации города), а также самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Полномочия экс-мэра города Андрея Климов истекали в сентябре, однако пост он покинул досрочно - в июле. Впервые Климов объявил об отставке год назад - после того, как прежний губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт раскритиковал его за невыполнение долгосрочного плана развития города. Однако затем он отозвал заявление.