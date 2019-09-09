Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

 Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

 Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
3:39   9 Сентября 2019
Россия

Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Комсомольска-на-Амуре

Кандидат от ЛДПР победил на выборах главы Комсомольска-на-Амуре

Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6 процентов голосов на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил председатель избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Глава избиркома региона сообщил, что по итогам обработки ста процентов протоколов победил Жорник, набрав 55,6 процента.

На пост градоначальника изначально претендовали более 20 человек, однако до выборов дошли только директор ООО «Горпищекомбинат» Жорник, заммэра города Алексей Разин (кандидат от «Единой России», последние месяцы был врио главы администрации города), а также самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Полномочия экс-мэра города Андрея Климов истекали в сентябре, однако пост он покинул досрочно - в июле. Впервые Климов объявил об отставке год назад - после того, как прежний губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт раскритиковал его за невыполнение долгосрочного плана  развития города. Однако затем он отозвал заявление.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#комсомольск-на-амуре #выборы мэра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...