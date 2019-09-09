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3:19   9 Сентября 2019
Россия

Паслер побеждает с 65,94 процентами на выборах губернатора Оренбургской области

Паслер побеждает с 65,94 процентами на выборах губернатора Оренбургской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер набирает на выборах главы региона 65,94 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.

Согласно данным областного избиркома, Максим Амелин (кандидат от КПРФ) набирает 23,72 процента голосов, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») - 3,6» процента. Константин Горячев от Демократической партии РФ - 2,53 процента, Сергей Яцын («Справедливая Россия») - 2,26 процента.

В единый день голосования 8 сентября в 85 субъектах РФ прошли выборы разного уровня. Среди них - выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 административных центрах - городской думы, в трех региональных столицах - мэров. Также прошли довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.

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Автор: Олег Королев
#оренбургская область #выборы губернатора

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