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3:06   9 Сентября 2019
Россия

Врио мэра Анадыря Николаев выигрывает на выборах главы чукотской столицы

Врио мэра Анадыря Николаев выигрывает на выборах главы чукотской столицы

Врио главы Анадыря Леонид Николаев лидирует на выборах градоначальника после подсчета ста процентов голосов. Об этом сообщает избирком Чукотки.

Предыдущий мэр административного центра Чукотского автономного округа Илья Давиденко в марте ушел в отставку в связи с переходом на работу в российской столице. В конце апреля врио главы города был назначен Николаев, который ранее занимал пост первого заместителя губернатора региона.

По информации регионального избиркома, Николаев набрал 49,21 процента голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) - 26,60 процента. Менее десяти процентов набрали самовыдвиженцы Руслан Леонов (8,47 процента), Евгений Доржитаров (5,37 процента) и Андрей Кульговец (3,65 процента).

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Автор: Олег Королев
#выборы #чукотка #анадырь

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