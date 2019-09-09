Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

 Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

Самовыдвиженец Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки всех протоколов

 Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома

Порядка 100 тысяч российских школьников учатся дома
Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

 Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
2:57   9 Сентября 2019
Россия

Бату Хасиков набирает более 87 процента голосов на выборах главы Калмыкии

Бату Хасиков набирает более 87 процента голосов на выборах главы Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 87,68 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов, свидетельсвуют данные ЦИК.

По информации ЦИК, Бату Хасиков (кандидат от «Единой России») набирает 87,68 процента голосов, Наталья Манжикова («Справедливая Россия») - 6,13 процента голосов, Петр Вышкварок (ЛДПР) - 2,48 процентов голосов, Батыр Мучаев («Патриоты России») - 1,98 процента голосов.

Согласно данным калмыкского избиркома, явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 18:00 составила 47,98 процента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#выборы #калмыкия #бату хасиков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...