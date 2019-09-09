Бату Хасиков набирает более 87 процента голосов на выборах главы Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики с 87,68 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов, свидетельсвуют данные ЦИК.

По информации ЦИК, Бату Хасиков (кандидат от «Единой России») набирает 87,68 процента голосов, Наталья Манжикова («Справедливая Россия») - 6,13 процента голосов, Петр Вышкварок (ЛДПР) - 2,48 процентов голосов, Батыр Мучаев («Патриоты России») - 1,98 процента голосов.

Согласно данным калмыкского избиркома, явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 18:00 составила 47,98 процента.