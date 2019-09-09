Глава пражского района поддержал перевозку памятника Конева в Москву

Глава административного района Прага-6 Ондржей Коларж выступил за то, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу необходимо передать России. Ранее с таким предложением выступила дочь военачальника.

«Со стороны госпожи Коневой это встречный и мудрый шаг, который ситуацию, конечно, успокоил бы», — сказал он.

В ночь на 22 августа вандалы в очередной раз испортили памятник краской. Районные власти решили просто закрыть его строительными лесами и брезентом вместо очистки. Однако общественность такой шаг не оценила и монумент вновь открыли миру.

Неравнодушные жители Праги несут цветы к памятнику маршалу И.С.Коневу. Любой памятник – символ,а памятник И.С.Коневу – символ освобождения Чехословакии от нацизма. Так цивилизованные люди выражают свое отношение к памяти красноармейцев, павших за свободу Чехословакии и ее столицы pic.twitter.com/jraBdootku — Посольство России в Чехии (@AmbRusCz) August 28, 2019

Вместе с этим, Коларж предложил два варианта будущего памятника: либо российское посольство забирает его на свою территорию, либо объект передадут в частную коллекцию. Ожидается, что данный вопрос обсудят на заседании руководства Праги-6, которое состоится 12 сентября.

Глава чешского министерства внутренних дел Ян Гамачек считает, что памятник Коневу не стоит убирать. Он предложил провести референдум по дальнейшей судьбе изваяния.