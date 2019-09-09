Навальнята сняли новый «сенсационный ролик», чтобы отработать деньги Запада

Сторонники одиозного блогера Алексея Навального в Петербурге опубликовали очередное «сенсационное видео», на котором якобы председатель и члены УИКа №1280 сбегают с мешками бюллетеней, без каких-либо пояснений и адекватных комментариев, пишет издание «Nation News».

На видео мужчины выносят что-то в пакетах, а девушка кричит им вслед: «Куда вы побежали, дорогиееее! Вы куда уходитеее? Вы что, шутите? <…> Позорище!»

Во-первых, личности людей, запечатленных на видео, не называются. Во-вторых, если это в самом деле члены комиссии, то они, очевидно, повезли сдавать подсчитанные бюллетени в ТИК после составления протоколов, что полностью соответствует закону. В этом случае девушка просто напросто демонстрирует свою неграмотность и желание сделать фейк о нарушении на пустом месте, чтобы отработать деньги западных спонсоров.

Напомним, это далеко не первый фейк «оппозиции» в течение единого дня голосования в Петербурге. Все истории, гуляющие по соцсетям, были проверены и разоблачены, в частности, мистическая «карусель» на участке в Адмиралтейском районе и «погоня за бюллетенями» в Купчине, а также «социологические опросы», якобы замеченные Борисом Вишневским.

При этом председатель петербургского ГИК Виктор Миненко ранее сообщил, что губернаторские выборы в Петербурге прошли без серьезных нарушений.