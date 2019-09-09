Глава ЦИК поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов членами ЛДПР в Туве

Председатель ЦИК Элла Памфилова поручила разобраться в ситуации в Туве, где наблюдатели от ЛДП мешают участковым избиркомам подсчитывать голоса после завершения выборов.

Памфилова сообщила, что ей поступают жалобы от участковых избиркомов. По ее словам, она подготовила письмо на имя прокурора республики, в котором сообщила, что наблюдатель от ЛДПР препятствует подсчету голосов в девяти участках.

Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил, что на границе Красноярского края и Тувы произошло нападение на автобус нападение на автобус с журналистами и наблюдателями. Отмечается, что неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили машину.

Представитель избиркома Тувы сообщил, что наблюдатели от ЛДПР, которые мешают подсчитывать голоса, также прибыли из Красноярска. По его словам, их действиями руководит Натаров, из-за чег овсе жалобы поступают от ЛДПР. Отмечается, что складывается противоречивая картина.

В свою очередь Памфилова заявила, что необходимо разобраться с ситуацией, поскольку она ежедневно получает от главы ЛДПР Владимира Жириновского по несколько телеграмм. Она отметила, что срочно просит направить ему ответную телеграмму, в котором требует проверки на злоупотребление служебным положением.

«Жестко привлекайте правоохранительные органы, чтобы неповадно было. Нужно обеспечивать права избирателей, а не мешать избирательному процессу», - подчеркнула она.