Собянин назвал прошедшие выборы в МГД самыми конкурентными в истории

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие выборы в МГД стали «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю».

В единый день голосования 8 сентября во всех российских регионах прошли выборы разных уровней: в 16-ти городах — губернаторские выборы, в 13-ти россияне избирали депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах прошли выборы в местные законодательные собрания. Еще в четырех регионах жители России выбирали депутатов Государственной думы по одномандатным округам, а в трех городах — мэров.