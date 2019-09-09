Собянин назвал прошедшие выборы в МГД самыми конкурентными в истории

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Глава ЦИК поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов членами ЛДПР в Туве

Глава ЦИК поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов членами ЛДПР в Туве

 Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров

Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров
Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

 Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
Глава ЦИК поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов членами ЛДПР в Туве

Глава ЦИК поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов членами ЛДПР в Туве

 Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров

Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров
Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

 Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента
Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

 Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября
2:19   9 Сентября 2019
Политика

Собянин назвал прошедшие выборы в МГД самыми конкурентными в истории

Собянин назвал прошедшие выборы в МГД самыми конкурентными в истории

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие выборы в МГД стали «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю».

В единый день голосования 8 сентября во всех российских регионах прошли выборы разных уровней: в 16-ти городах — губернаторские выборы, в 13-ти россияне избирали депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах прошли выборы в местные законодательные собрания. Еще в четырех регионах жители России выбирали депутатов Государственной думы по одномандатным округам, а в трех городах — мэров.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #выборы #собянин

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