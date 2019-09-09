Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после учета 41 процента голосов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с более чем 64 процентами голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 41,89 процента протоколов.

После обработки 64,89 процентов протоколов, кандидат-самовыдвиженец Беглов набирает 64,90 процентов голосов. Надежда Тихононова («Справедливая Россия») - 16,79 процента, Михаил Амосов («Гражданская платформа») - 15,70 процента.

Согласно данным избиркома Петербурга, явка избирателей на выборах главы города на 18:00 мск составила 23,69 процента.