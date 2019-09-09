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2:08   9 Сентября 2019
Россия

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после учета 41 процента голосов

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после учета 41 процента голосов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с более чем 64 процентами голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 41,89 процента протоколов.

После обработки 64,89 процентов протоколов, кандидат-самовыдвиженец Беглов набирает 64,90 процентов голосов. Надежда Тихононова («Справедливая Россия») - 16,79 процента, Михаил Амосов («Гражданская платформа») - 15,70 процента.

Согласно данным избиркома Петербурга, явка избирателей на выборах главы города на 18:00 мск составила 23,69 процента.

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Автор: Олег Королев
#петербург #выборы губернатора

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