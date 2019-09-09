Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66 процентов голосов

Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, свидетельствуют данные Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57 процента протоколов.

Согласно этим данным, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,51 процентов.

Самовыдвиженцы получают 24 кресла, КПРФ - 14. В городской парламент также проходят «Яблоко» и «Справедливая Россия».

СР лидирует в четырех округах. «Яблоко» получает три кресла - в частности, один из мандатов достанется Сергею Митрохину.

Согласно данным прошлых выборов в Мосгордуму (2014), явка составила 21,04 процента. Большинство мест получила Единая Россия (28 мандатов), КПРФ - пять кресел, ЛДПР и «Родина» по одному. Также проходили десять самовыдвиженцев.